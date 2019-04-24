МИД Турции: США переходят границы дозволенного

Анкара, , 16:39 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с таджикским коллегой Сироджиддином Мухреддином подверг резкой критике решение США ввести запрет на импорт другими странами иранской нефти и, в частности, заявил: «Указывая, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана, США переходят границы дозволенного».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу напомнил, что Анкара с самого начала однозначно выступала против таких санкций. Он отметил: «Мы заявляли о том, что считаем эти санкции ошибочными и не намерены присоединяться к ним. Мы против давления такого рода». Министр подчеркнул, что ограничительные меры США, в первую очередь, бьют по населению Ирана. Он добавил, что, кроме того, они крайне вредоносны с точки зрения стабильности и безопасности региона. Мевлют Чавушоглу пояснил, что Турции и другим странам будет нелегко диверсифицировать источники поставок нефти, и напомнил, что нефтепроводы, проходящие через территорию Ирака, были серьезно повреждены во время оккупации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а на их восстановление потребуется определенный период времени. Министр продолжил: «Для выполнения требований США необходимо переоборудовать или закрыть перерабатывающие заводы, что предполагает серьезные затраты. А США принимают одностороннее решение и требуют от других стран платить за его исполнение. Кроме того, указывая, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана, США переходят границы дозволенного. Они не вправе действовать на рынке от имени наших стран».