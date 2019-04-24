В Кремле заявили о неизменной позиции РФ по инциденту в Керченском проливе

Москва, , 14:35 — REGNUM Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, когда три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу с РФ, воспринимался и будет восприниматься Москвой как «провокация». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что такая формулировка сохраняет свою релевантность. При этом Песков не знает, что имел в виду МИД Украины, когда заявлял о «смене тона» со стороны России относительно переговоров по задержанным в Керченском проливе морякам.

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«Я не совсем понимаю в данном случае, что имелось в виду, о каком именно тоне речь шла у украинских дипломатов, — сказал Песков. — Мы никогда не скрывали своего отношения к произошедшему как к провокации. Это действительно была провокация, мы никогда не называли по-иному украинских моряков, как нарушителями границ».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что украинских моряков ждёт суд, который и определит степень их вины в произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о «смене тона разговора» с РФ по делу о задержанных в результате провокации в Керченском проливе украинских моряках. По словам Зеркаль, российские дипломаты перешли «от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку».

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли в территориальные воды РФ. Суда совершали опасные манёвры вблизи Керченского пролива, игнорируя законные требования российских пограничников. В итоге береговая охрана задержала корабли вместе с 24 членами экипажей, среди которых находились два сотрудника СБУ. В настоящее время они содержатся под стражей в одном из московских СИЗО. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ.

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