Правый альянс в ЕС обеспокоен проблемой фейковых новостей

Копенгаген, , 16:37 — REGNUM Некоторые партии Европы, вошедшие в недавно образовавшийся правый альянс для участия в выборах в Европарламент, обеспокоены тем, что РФ, пользуясь своей связью с Марин ле Пен, будет распространять дезинформацию в своих интересах. По мнению датского профессора Марлен Вин из Копенгагенского университета, они испытывают беспокойство по поводу возможного распространения фейковых новостей, в том числе со стороны РФ. Дело в том, что некоторые правые партии Европы, по словам профессора, подозревают «Национальный фронт» Марин ле Пен в тесных связях с Россией, заявляя, что ранее президент РФ Владимир Путин финансово помогал главе «Национального фронта» во время предвыборной кампании во Франции — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Профессор Копенгагенского университета Марлен Вин так прокомментировала свои предположения: «Следует задаться вопросом, откуда поступают деньги (для «Национального фронта»)? Также, стоит озаботиться проблемой распространения фейковых новостей. Существует реальная угроза того, что они («Национальный фронт» и РФ) будут их распространять.» Ранее опасения по поводу дезинформации в ЕС также высказывали представители Датской народной партии.