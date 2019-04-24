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В Кремле не знают детали первого в России дела о «неуважении к власти»

Политика

Подробности знают в суде, заявил Песков

Москва, 24 апреля 2019, 14:39 — REGNUM  Подробности дела жителя Новгородской области, первым в России оштрафованного за оскорбление власти в интернете, неизвестны в Кремле. Об этом сообщил журналистам 24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков посоветовал узнать подробности в суде, пояснив, что суд, вероятно, принял во внимание какую-то конкретную фразу. Именно суд и может разъяснить причину решения, а в Кремле таких сведений нет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, житель города Малая Вишера Новгородской области был наказан штрафом в размере 30 тыс. рублей за публикацию в социальной сети оскорбительной записи в адрес главы государства. Мужчина стал первым, кого привлекли к ответственности по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ, известной как статья о «неуважении к власти», вступившая в силу 29 марта.

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