Назначен начальник Воронежской таможни

Воронеж, , 14:32 — REGNUM Геннадий Толочко назначен на должность начальника Воронежской таможни, 24 апреля он вступил в должность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Коллективу Воронежской таможни нового руководителя представил начальник Центрального таможенного управления Сергей Прусов.

До назначения Геннадий Толочко занимал пост заместителя начальника Брянской таможни, он является полковником таможенной службы.

Геннадий Толочко родился в Брянской области в 1969 году, служит в таможенных органах с 1993 году. Пост начальника Воронежской таможни оставался вакантным, напомним, с января 2018 года, после того, как должность покинул Вячеслав Романовский — он был назначен начальником Смоленской таможни, обязанности начальника организации временно исполнял Александр Черенков.

По теме ранее: Нового начальника Смоленской таможни прислали из Воронежа