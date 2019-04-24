Среда, 24 Апреля 2019 года
14:38:39 МСК

Глава правительства Венгрии пригласил Назарбаева в Будапешт

Политика

24 апреля бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 14:32 — REGNUM  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Будапешт, сообщили 24 апреля в пресс-службе главы республики.

Во время переговоров Назарбаев отметил важность укрепления двусторонних отношений между странами. Бывший президент Казахстана назвал Орбана уникальным европейским политиком.

Премьер-министр Венгрии, в свою очередь, высоко оценил переход власти в Казахстане в условиях стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Виктор Орбан прибыл в Нур-Султан с официальным визитом, в рамках которого состоялись переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия планирует построить в Казахстане молочный завод

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить