Глава правительства Венгрии пригласил Назарбаева в Будапешт

Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Будапешт, сообщили 24 апреля в пресс-службе главы республики.

Во время переговоров Назарбаев отметил важность укрепления двусторонних отношений между странами. Бывший президент Казахстана назвал Орбана уникальным европейским политиком.

Премьер-министр Венгрии, в свою очередь, высоко оценил переход власти в Казахстане в условиях стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Виктор Орбан прибыл в Нур-Султан с официальным визитом, в рамках которого состоялись переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

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