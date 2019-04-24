Хуситы угрожают вылить 1 млн баррелей нефти в Красное море

Сана, , 14:34 — REGNUM Один из руководителей ополченцев хуситов, поддерживаемых Ираном, Мохаммед Али аль-Хуси заявил, что нефть, хранящаяся на танкере «Сафер», уже начала вытекать в Красное море. Он подчеркнул, что правительство Йемена и арабская коалиция под предводительством Саудовской Аравии должны нести ответственность за невозможность продажи нефти, которую контролируют хуситы. Саудовское новостное агентство SAP указывает, что если ополченцы опустошат танкер, то избежать экологическую катастрофу на Красном море будет невозможно.

Нефтяной танкер «Сафер» представляет собой крупной плавучее хранилище и пункт разгрузки нефти, который расположен примерно в восьми километрах от берега порта Рас-Иса в Красном море. Хуситы угрожают вылить порядка 1 млн баррелей нефти в воды Красного моря, что нанесет огромный ущерб всей морской экосистеме.

Напомним, ранее Специальный посланник Генсека ООН в Йемене Мартин Гриффитс объявил, что законное правительство и ополченцы хуситы приняли подробный план передислокации, подготовленный генералом Майклом Лоллесгаардом.