В Кремле ждут заявлений Зеленского по делу Вышинского

Москва, , 14:25 — REGNUM Отношение избранного президента Украины Владимира Зеленского к ситуации с журналистом Кириллом Вышинским пока неизвестно. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков письменное обращение представителей российских СМИ к Зеленскому с просьбой освободить журналиста.

Песков напомнил, что до вступления Зеленского в должность главой украинского государства остается Пётр Порошенко, а его позиция по делу Вышинского в Москве хорошо известна. Что касается Зеленского, то он пока не делал заявлений о Вышинском и не предпринимал никаких действий.

Нужно дождаться его заявлений или действий, добавил Песков.

24 апреля руководители крупных отечественных СМИ обратились с открытым письмом к Зеленскому, призывая его обратить внимание на дело Вышинского и приложить усилия к освобождению журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он отрицает, заявляя, что преследуем за профессиональную деятельность.

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