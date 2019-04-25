Искусство создания танков хочет купить Индия у России

Нью-Дели, , 02:28 — REGNUM Для российских оружейников Индия была и остается одним из ключевых покупателей их продукции. В какой стадии находятся переговоры Индией 464 танков Т-90МС и почему эти переговоры нельзя назвать простыми, пишет в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

8 апреля 2019 года контракт между Москвой и Дели был одобрен комитетом по безопасности при кабинете министров Индии. Стороны продвигаются к согласию, но контракт еще не подписан, — дело в том, что, судя по выдвигаемым индийской стороной условиям, Индия хочет купить не только танки, но и умение их производить у себя.

Пожалуй, так можно истолковать информацию, опубликованную в СМИ, в которой министерство обороны Индии хочет повысить уровень локализации лицензионного производства танка Т-90, включая и Т-90МС, то есть последнюю на сегодняшний день модификацию. Без этого контракт с Рособоронэкспортом якобы не будет подписан. Впрочем, требования, указанные в сообщении, выглядят серьезно завышенными: предполагается, что этапы производства на территории Индии возрастут с нынешних 40% до 80%. Вероятно, эта информационная подача — задел для будущей торговли. Интересно, сколько процентов локализации сможет предложить индийскому покупателю Уралвагонзавод, который и производит Т-90.

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