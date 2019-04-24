Эр-Рияд в 2020 году примет первый в арабском мире саммит G20

Эр-Рияд, , 15:56 — REGNUM Королевство Саудовская Аравия станет хозяйкой 15-го ежегодного саммита лидеров G20, который состоится в Эр-Рияде 21 и 22 ноября 2020 года. Главный форум по международному экономическому партнерству пройдет под председательством саудовского короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом сообщает саудовское новостное агентство SAP.

Юбилейный саммит в Эр-Рияде станет первым саммитом лидеров G20, который пройдет в арабском мире. Это отражает ключевую роль и влияние Саудовской Аравии как в регионе, так и на мировой арене. В саммите примут участие лидеры крупнейших экономик мира, а также главы приглашенных стран-участниц, международных и региональных организаций.

Повестка дня саммита будет охватывать финансовые, экономические и социальные вопросы, в том числе вопросы энергетики, окружающей среды, климата, цифровой экономики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и труда. Саммит, в частности, будет направлен на разработку эффективной политики для достижения устойчивого и сбалансированного развития и создания рабочих мест.

В преддверии саммита в Саудовской Аравии пройдут подготовительные встречи на уровне министров, а также встречи высокопоставленных правительственных чиновников из стран G20, представителей международных организаций, частного сектора и гражданского общества.