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Киргизстанские водители жалуются на произвол казахстанских пограничников

Политика

На границе Киргизии с Казахстаном вновь возникли очереди из нескольких десятков большегрузных машин

Бишкек, 24 апреля 2019, 14:09 — REGNUM  Киргизстанские дальнобойщики недовольны тем, что пограничники Казахстана начали закрывать границу на свое усмотрение и затягивать процедуру проверки документов на следующие из Киргизии большегрузные машины, пишет «Kaktus.media».

По словам водителей, перед контрольно-пропускными пунктами на киргизско-казахстанском участке госграницы снова начали возникать очереди из большегрузных автомобилей. Сейчас там скопилось уже около 70 фур.

«На днях пограничники Казахстана не пропускали автомобили с 9:00 до 15:00. Водители стояли и не понимали ничего. Когда приезжали проверки, то силовики соседнего государства сразу начали пропускать грузовики», — жалуются дальнобойщики.

В пограничной службе Киргизии подтвердили информацию о том, что казахстанская сторона долго проводят проверку большегрузных машин, следующих через киргизско-казахстанскую границу из-за чего на КПП «Актилек — Автодорожный» скопилось чуть больше 40 грузовиков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Казахстана неоднократно обвинял Киргизию в масштабной контрабанде товаров из Китая в страны Евразийского экономического союза, участниками которого являются обе республики.

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