На Украине раскритиковали закон об ограничении полномочий президента

Киев, , 14:16 — REGNUM Участник первого тура президентских выборов на Украине Анатолий Гриценко подверг критике проект закона об ограничении полномочий президента, зарегистрированный в Верховной раде. Об этом политик написал 24 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Гриценко согласился с необходимостью лишить президента назначать руководство «Укроборонпрома» и госрегуляторов, однако назвал недопустимым передачу кадровых полномочий Верховной раде и правительству в том объёме, который предлагается законопроектом.

«Этот законопроект является вредным для страны», — подытожил Гриценко.

Напомним, член парламентской фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид подала на рассмотрение Верховной рады закон, ограничивающий полномочия президента. Главу государства хотят лишить возможности определять кадровую политику в министерстве обороны, СБУ, Службе внешней разведки и даже Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отметим, инициатива появилась сразу после победы на президентских выборах актёра Владимира Зеленского. Кроме того, партия «Самопомощь» имеет ярко выраженную региональную привязку — её возглавляет мэр Львова Андрей Садовый.

Как сообщало ИА REGNUM, действующему президенту Украины Петру Порошенко удалось победить во втором туре выборов только во Львовской области.

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