Саудовская Аравия окажет поддержку сирийским беженцам в Ливане

Эр-Рияд, , 16:19 — REGNUM Генеральный директор Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Салмана Абдулла аль-Рабиа обнародовал планы Королевства по запуску проектов по оказанию жизненно важной помощи сирийским беженцам, находящимся в Ливане. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat сообщает, что глава Центра объявил о данных инициативах Эр-Рияда в начале своего трехдневного визита в Ливан, который направлен на активизацию совместной деятельность по финансовой поддержке беженцев.

Аль-Рабиа заявил, что Саудовская Аравия желает и в дальнейшем укреплять прочные связи с Ливанской Республикой. Он отметил, что целью его поездки было осуществление запуска серии гуманитарных проектов и проведение встреч с официальными лицами Ливана для обсуждения возможностей расширения сотрудничества между Центром им. короля Салмана и институтами гражданского общества Ливана.

Известно, что в рамках своей поездки аль-Рабиа отправится в район долины Бекаа, чтобы посетить лагеря сирийских беженцев и запустить школьный проект ЮНЕСКО по поддержке базового образования для сирийских студентов-беженцев в Ливане.