Демократическая партия Албании создала новую оппозиционную коалицию

Тирана, , 15:50 — REGNUM 23 апреля Демократическая партия Албания создала новую оппозиционную коалицию (ПД).

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», к ПД присоединились Социалистическое движение за интеграцию, партия, возглавляемая супругой президента страны Илира Меты Моникой Кримади, Республиканская партия Албании, Движение за национальное развитие, Партия объединения за права человека ПБДН, Энвайроменталистская аграрная партия, Партия за справедливость, интеграцию и единство.

Своей задачей коалиция ставит проведение свободных и демократических выборов без участия премьер-министра Эди Рамы, которого участники коалиции считают проводником интересов организованной преступности и олигархической верхушки.

Напомним, ПД анонсировала проведение нового общенационального митинга протеста 11 мая.