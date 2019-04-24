Встреча глав МИД Индонезии и КНР прошла в Пекине

Пекин, , 14:05 — REGNUM Советник правительства Китайской Народной Республики (КНР) и по совместительству министр иностранных дел Ван И высоко оценил успех правительства Индонезии в проведении всеобщих выборов в стране 17 апреля 2019 года, сообщает Antaranews.

«Я хочу поздравить вас с успехом», — заявил Ван И во время двусторонней встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Пекине 24 апреля.

В свою очередь, Ретно Марсуди выразила надежду, что форум «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине 24−27 апреля 2019 года, ещё больше расширит сотрудничество в регионе.

«Мы также поздравляем правительство Китая с реализацией Второго форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», — заявила глава МИД Индонезии.

Издание отмечает, что вице-президент Индонезии Юсуф Калла примет участие в конференции.

Напомним, первый форум «Один пояс — один путь» состоялся в мае 2017 года. Тогда на нем присутствовал президент Индонезии Джоко Видодо вместе с рядом других глав государств и правительств.