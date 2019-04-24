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Глава МИД Косово призвал македонских албанцев к единству на выборах

Политика

Все ради евроинтеграции Северной Македонии

Скопье, 24 апреля 2019, 14:25 — REGNUM  Министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли призвал албанцев в Северной Македонии объединиться на втором туре президентских выборов для того, чтобы страна окончательно и бесповоротно вступила на путь евроатлантической интеграции.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Пацолли подчеркнул важность того, чтобы выборы в Северной Македонии прошли спокойно.

Данные заявления Пацолли сделал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Я считаю важным мирное протекание процесса президентских выборов, а также частичных локальных выборов в Северной Македонии. Этот процесс станет следующим шагом на пути демократического становления этой страны».

Пацолли заявил, что разделившись в симпатиях между кандидатом от албанской оппозиции профессором Блеримом Рекой (кандидатом от албанской оппозиции) и кандидатом от власти, албанцы допустили ошибку:

«Албанцы должны объединиться и поддержать того кандидата, который гарантирует то, что Северная Македония окончательно и бесповоротно встанет на путь евроатлантической интеграции. Так голос албанцев обретет большее значение и албанцы получат больший политический вес в институтах этого соседнего государства и станут полноправными его гражданами «.

Таким образом, министр иностранных дел Косово призвал албанцев Северной Македонии поддержать кандидата от власти Стево Пендаровски, национального координатора по вступлению в НАТО.

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Зарубежная хроника
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