В БПП передумали вводить пропорциональную систему выборов из-за Зеленского

Киев, , 14:01 — REGNUM Верховной Раде не нужно менять избирательное законодательство, в частности отказываться от смешанной системы выборов (предусматривает, что часть депутатов избирается по партийным спискам, другая часть — по мажоритарным округам). Об этом 24 апреля заявил с трибуны Верховной Рады депутат от фракции Блок Петра Порошенко Олег Барна.

«Сейчас как никогда есть угроза реванша олигархов и узурпации власти путем смены системы выборов исключительно по партийным спискам. Мы не должны забрать у народа право выбирать депутатов. Депутат должен отчитываться перед народом, а не собственником партии… Вопрос о партийной системе выборов не может быть. Хватит нам уже виртуальных президентов Голобородько (персонажа сериала «Слуга народа» Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский — ИА REGNUM ) Если еще и виртуальных депутатов получим, будет вообще крах нашей государственности», — полагает Барна.

Он также пожелал будущему президенту Владимиру Зеленскому выполнить хотя бы 1% из того, что удалось сделать президенту Петру Порошенко.

«Никто не рождается президентом, но брать на себя ответственность и заявлять: «Я буду учиться руководить государством на посту президента, в том числе и армией», представляет большие риски для существования самого государства и безопасности наших парней. Президент Порошенко уже вошел в историю Украины сохранением независимости во время военной агрессии, восстановлением армии, которая нас защитила, возвращением веры, децентрализацией, курсом в Европу. Дай бог, чтобы преемник сделал хотя бы 1% из того, что уже достигнуто», — сказал Барна.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2017 года Верховная Рада приняла за основу проект Избирательного кодекса, который предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми списками на выборах народных депутатов Украины.

Соавтор законопроекта народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Черненко, представляя документ, заявил, что в Раду установят 4% барьер.

Напомним, на Украине действует смешанная избирательная система. Она объединяет мажоритарную избирательную систему с голосованием в одномандатных округах (225 мандатов) с пропорциональной избирательной системой (голосование проходит в едином общегосударственном округе при закрытых избирательных списках (225 мандатов)). При этом для партий действует 5-процентный избирательный барьер.