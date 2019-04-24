Депутат предложил закрыть границы для команды Порошенко и провести ревизию

Киев, , 13:57 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Литвин предложил парламенту принять закон, который запретит представителям ещё действующей власти покидать границы Украины. Соответствующее заявление Литвин сделал 24 апреля, выступая в парламенте.

«Нам нужно принять решение, чтобы не успели выехать за границы Украины те, кто так хорошо поработал на Украину, а вернее на себя… В ближайшее время Верховная Рада должна заслушать информацию о ревизии того, что осталось в Украине. После этого определимся что мы будем дальше», — сказал Литвин.

Он раскритиковал парламентскую коалицию за расширение полномочий президента Петра Порошенко.

«Сейчас спохватились, что срочно нужно принять закон о импичменте, закон о президенте. А где вы были раньше? Отдавали все полномочия вопреки Конституции», — добавил Литвин.

По его словам, представители действующей власти сделали для себя больше, чем все предшественники вместе взятые.

«Давайте вернемся к закону о люстрации, дополнениями к нему. Принимали его в отношении предшественников, а нагадили стране и сделали для себя больше, чем все предшественники вместе взятые», — считает Литвин.

Кроме того, он призвал парламент снизить коммунальные тарифы, чтобы обеспечить «головную боль» следующему президенту Владимиру Зеленскому.

«Вместо этого нам нужно вернуться к решению относительно тарифов. Тут же стояли под трибуной и требовали снижения тарифов. Где вы со своими требованиями. Сейчас межсезонье, давайте примем это решение. Нас поддержат, действующий президент подпишет, чтобы была головная боль для следующего президента», — подытожил Литвин.

Как сообщалось, 23 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине якобы грозил «огромный кризис» если бы правительство не подняло цены на газ для населения в 12 раз с 700 грн. в 2013 году до 8850 грн. ($320) в 2018 году. Он также приветствовал решение госкомпании «Нафтогаз Украина» снизить стоимость газа для граждан до $308 за 1 тыс. кубометров.

«Что касается газа, то его цена пока регулируется правительством… Если говорить о тарифах на газ, то они установлены теми обязательствами, которые были взяты Украиной в 2008 году. Я вынужден их выполнять иначе страна была бы под угрозой огромного кризиса», — рассказал Гройсман.