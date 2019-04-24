Глава Боливии пообещал дать землю эмигрантам, вернувшимся в страну

Ла-Пас, , 14:21 — REGNUM Эво Моралес, президент Боливии, встретился с мигрантами из Боливии, проживающими в Буэнос-Айресе, в рамках своего визита в Аргентину и пообещал обеспечить их гарантированным правом на землевладение в случае возвращения на родину. Об этом сообщает аргентинское агенство Infobae.

Президент заявил, что все жители Боливии, которые вернутся на родину, в обязательном порядке получат земли площадью в 50, 200 и 500 гектаров. Он также отметил, что страна богата природными ресурсами.

Эво Моралес напомнил, что часть его детства прошла в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины, поэтому он «знает каково быть мигрантом».