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Глава Боливии пообещал дать землю эмигрантам, вернувшимся в страну

Политика

Все жители Боливии, которые вернутся на родину, в обязательном порядке получат земли площадью в 50, 200 и 500 гектаров

Ла-Пас, 24 апреля 2019, 14:21 — REGNUM  Эво Моралес, президент Боливии, встретился с мигрантами из Боливии, проживающими в Буэнос-Айресе, в рамках своего визита в Аргентину и пообещал обеспечить их гарантированным правом на землевладение в случае возвращения на родину. Об этом сообщает аргентинское агенство Infobae.

Президент заявил, что все жители Боливии, которые вернутся на родину, в обязательном порядке получат земли площадью в 50, 200 и 500 гектаров. Он также отметил, что страна богата природными ресурсами.

Эво Моралес напомнил, что часть его детства прошла в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины, поэтому он «знает каково быть мигрантом».

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Зарубежная хроника
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