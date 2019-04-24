Президент Танзании начал визит в Малави

Лилонгве, , 13:59 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули начал официальный двухдневный визит в Малави по личному приглашению президента страны Артура Питера Мутарика. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Отмечается, что в ходе визита президент Танзании проведет переговоры с представителями табачной промышленности. По возвращении в Танзанию Магуфули начнет восьмидневный визит в округ Мбея.

Во время визита президента Магуфули сопровождает его жена Джанет Магуфули. В Лилонгве чета Магуфули возложит венок на мемориал, посвященный памяти экс-президента Малави Хаяти Бингу Мутарика.

Затем Магуфули проведет переговоры с действующим президентом Малави и вечером посетит официальный прием.