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Суд Израиля оставил за премьером Нетаньяху право формировать коалицию

Политика

Суд не удовлетворил иск Движения за профессиональную справедливость

Иерусалим, 24 апреля 2019, 14:17 — REGNUM  23 апреля Верховный суд Израиля отклонил требование Движения за профессиональную справедливость временно отменить решение президента страны Реувена Ривлина о передаче Биньямину Нетаньяху права на формирование коалиции. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

В суде отметили, что решения главы государства могут быть отменены лишь в исключительной ситуации, которая в данном случае не имеет места. Таким образом, права формировать правительство остается за действующим премьером, чья партия «Ликуд» одержала победу на прошедших недавно выборах.

Напомним, что ранее Движение обратилось в высшую судебную инстанцию с требованием временно лишить премьера Нетаньяху права формировать новое правительство. По мнению руководства Движения, тот факт, что главу правительства подозревают в коррупции, является неприемлемым.

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Зарубежная хроника
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