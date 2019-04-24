Суд Израиля оставил за премьером Нетаньяху право формировать коалицию

Иерусалим, , 14:17 — REGNUM 23 апреля Верховный суд Израиля отклонил требование Движения за профессиональную справедливость временно отменить решение президента страны Реувена Ривлина о передаче Биньямину Нетаньяху права на формирование коалиции. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

В суде отметили, что решения главы государства могут быть отменены лишь в исключительной ситуации, которая в данном случае не имеет места. Таким образом, права формировать правительство остается за действующим премьером, чья партия «Ликуд» одержала победу на прошедших недавно выборах.

Напомним, что ранее Движение обратилось в высшую судебную инстанцию с требованием временно лишить премьера Нетаньяху права формировать новое правительство. По мнению руководства Движения, тот факт, что главу правительства подозревают в коррупции, является неприемлемым.