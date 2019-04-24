Адвокаты премьер-министра Нетаньяху добиваются отсрочки слушаний

Иерусалим, , 14:38 — REGNUM Адвокаты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что покадаже не приступили к ознакомлению с материалами уголовных дел против главы правительства. Считается, что таким образом юристы пытаются отсрочить начало слушаний по трем коррупционным делам. Об этом 23 апреля сообщило израильское информационное агентство Maariv.

Известно, что с 10 апреля у стороны защиты есть возможность ознакомиться с материалами уголовных дел, чтобы начать подготовку к слушаниям. Первое судебное заседание запланировано на 9 июля. Однако до сих пор адвокаты премьера Нетаньяху не забрали документы по делу из министерства юстиции, что может послужить причиной отсрочки слушаний.

Напомним, что премьера Израиля обвиняют в коррупции сразу по трем уголовным делам. Соответствующее заключение озвучил юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит.