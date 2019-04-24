Разведчики российской 201-й базы сдали экзамен в Таджикистане

Душанбе, , 13:53 — REGNUM Разведчики 201-й российской военной базы в Таджикистане на полигоне Ляур выявили колонну военной техники условного противника, после нанесли огневой удар с использованием артиллерии и авиации в рамках проведения контрольных занятий.

Как сообщает пресс-центр Центрального военного округа, координаты движущейся по горному серпантину колонны военной техники условного противника были переданы разведывательными подразделениями 201-й базы с помощью комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» летчикам и артиллеристам для нанесения огневого удара.

Ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли первичный удар по проходящей колонне, затем вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-24 завершили ее уничтожение.

Контрольные занятия носили характер экзамена за зимний период обучения военнослужащих. Оценивались как личные результаты, так и действия в составе подразделений. В контрольной проверке приняли участие более трех тысяч военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане. Мероприятие завершилось 20 апреля.

Напомним, что 201-я военная база в Таджикистане — это крупнейший военный объект РФ, находящийся за ее пределами. Согласно договору база будет находиться на территории Таджикистана до 2042 года.