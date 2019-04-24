И. о. вице-губернатора Оренбуржья отправлена в отставку

Оренбург, , 13:51 — REGNUM В Оренбургской области сменился куратор сектора внутренней политики. С 25 апреля на должность и. о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по внутренней политике назначен Олег Димов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Сегодня, 24 апреля, последний рабочий день Веры Башировой на посту и. о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства области по внутренней политике.

Стоит отметить, слухи о такой кадровой расстановке появились в первой половине апреля. Тогда Вера Баширова отметила, что никаких заявлений не писала и продолжает работать.

Напомним, кураторство внутриполитической сферы для Олега Димова не является новым. Он уже занимал этот пост с 2014 по 2015 годы.

С назначением Димова на пост вице-губернатора становится вакантным депутатский мандат «Единой России» в Заксобрании Оренбуржья и должность заместителя председателя регионального парламента.

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