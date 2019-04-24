Добро пожаловать в Россию, товарищ Ким!

Анатолий Кошкин, , 13:31 — REGNUM

Встречу президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР следует всячески приветствовать, ибо установление, вернее, восстановление подлинно добрососедских отношений сотрудничества, вне всякого сомнения, скажется на международной обстановке в Северо-Восточной, да и в Восточной Азии в целом.

Традиционно принято считать, что главным союзником и торгово-экономическим партнером Пхеньяна является Китайская Народная Республика, а Россия — лишь один, причем не основной, игрок в рамках ранее проходивших шестисторонних переговоров. Нынешняя встреча, конечно же, не должна создавать впечатление попыток Москвы «конкурировать» с Пекином за влияние на КНДР. Напротив, она должна явиться проявлением стремления российского руководства совместно с китайцами добиваться ослабления напряженности вокруг «северокорейской проблемы», под которой в первую очередь понимается овладение КНДР ракетно-ядерным потенциалом.

Однако на сегодняшний день вполне очевидно, что поставленная США цель — вынудить северокорейское руководство чуть ли не передать им все ракетно-ядерное оружие для уничтожения на американской территории — не только неосуществима, но и оскорбительна для Пхеньяна. Ведь именно создав с большим трудом и при немалых лишениях народа ракетно-ядерный щит, КНДР добилась фактического признания Вашингтоном КНДР и его лидера Ким Чен Ына. Причем признания последнего равноправным партнером президента США. Не приходится напоминать, что сам факт согласия Дональда Трампа на личную встречу и переговоры с Кимом после направления к берегам КНДР авианосной армады и прямых угроз уничтожить непокорную страну и ее лидера свидетельствовал о дипломатической победе молодого северокорейского руководителя.

Важно, что его встреча и переговоры с Путиным еще больше добавят авторитета КНДР как государству, так и ее лидеру, продемонстрируют выход КНДР из изоляции, в которую ее усиленно загоняли американцы и японцы. Хотелось бы верить, что, готовясь к визиту, российская сторона всерьез рассмотрела возможные совместные с Китаем шаги по снятию или хотя бы ослаблению санкций ООН, с которыми Россия и КНР ранее вынуждена была согласиться. Думаю, без согласования обсуждения этого важнейшего для КНДР вопроса встреча могла и не состояться.

Еще во время названной в СМИ «сенсационной» и «исторической» встречи Кима с Трампом в Сингапуре автор этих строк предупреждал от излишней эйфории, разъясняя, что Пхеньян не пойдет на поводу у американского президента, не «клюнет» на его посылы «процветания» КНДР в случае полной «денуклеаризации». Нравится ли это или нет, но мир должен смириться с превращением КНДР «де-факто» в ракетно-ядерную державу. Как смирился с таким статусом Израиля, Индии, Пакистана. Не исключено, что, если и не в прямой постановке вопроса, но такое признание в какой-то форме прозвучит и на российско-северокорейском саммите.

Конечно, пока о возвращении двух соседних стран к уровню союзнических отношений КНДР с СССР говорить не приходится, но законы геополитики и военной стратегии диктуют политикам, хотят они того или нет, необходимость если не объединять, то, по крайней мере, координировать оборонные усилия. Хотя у нас вслух предпочитают не говорить, но потенциальный противник-то у двух стран один. Ведь Вашингтон и Пентагон открыто в качестве доктринального постулата называют нашу страну, как и Китай, врагами.

Отнюдь не ослабляют бдительность в отношении США и северокорейцы. В своем недавнем выступлении Ким Чен Ын отмечал: «На фоне того, что США выдвигают требования, противоречащие основным интересам нашего государства, как некое условие для снятия санкций, противостояние между нами и США в любом случае продлится, а также санкции враждебных сил все же продолжатся. Для тех, кто не в состоянии тронуть нас силой, санкции являются последней мерой. Но поскольку санкции сами по себе — недопустимый для нас вызов, нам нельзя допустить или сложа руки смотреть на них, непременно надо идти навстречу и сорвать (враждебные) происки».

Хотелось бы верить, что встреча Путина с Кимом ознаменует начало дипломатического движения по верному пути взаимного учета интересов двух имеющих большую общую историю соседних народов. Об это прямо заявил и впервые оказавшийся в нашей стране лидер КНДР:

«Я рад оказаться на российской земле… Это только первый шаг».

Пожелаем лидерам двух стран успешных переговоров, установления добрых личных отношений, выработки общей политической линии по нормализации ситуации в Северо-Восточной Азии, расширения взаимодействия наших традиционно дружественных народов.