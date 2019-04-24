Среда, 24 Апреля 2019 года
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ЦИК запустил канал «Просто о выборах» на Youtube

Политика

В настоящее время на канал уже загружены первые материалы, в дальнейшем он будет пополняться обучающими материалами, в том числе в формате небольших видеолекций и репортажей с мероприятий

ЦИК запустил канал «Просто о выборах» на Youtube
Уильям Хогарт. Выборы в парламент. Голосование. 1755

Москва, 24 апреля 2019, 13:29 — REGNUM  Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России запустил новый канал «Просто о выборах» на Youtube. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

«Основная задача проекта заключается в обеспечении качественными обучающими материалами кадров избирательных комиссий, информировании всех участников избирательного процесса о направлениях работы избирательной системы и особенностях избирательного процесса в России», — заявила Памфилова.

В настоящее время на канал уже загружены первые материалы, в дальнейшем он будет пополняться обучающими материалами, в том числе в формате небольших видеолекций и репортажей с мероприятий.

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Реформа избирательной системы
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