«Мать всех караванов» приближается к Мехико — СМИ

Мехико, , 13:27 — REGNUM На этой неделе в Мехико прибудет массивный караван примерно из 10 000 мигрантов, идущих через Мексику в надежде добраться до Соединенных Штатов, сообщает 23 апреля The Washington Examiner.

Группа была описана министром внутренних дел Мексики Ольгой Санчес Кордеро как «caravana madre», которая широко упоминается как «мать всех караванов» в американских СМИ.

Около 90 человек вышли из Сальвадора в последнюю неделю марта, затем переправились в Гватемалу, а потом в Мексику. К 29 марта ожидалось, что численность группы превысит 20 000 человек, и хотя в настоящее время караван примерно вдвое меньше, он считается одной из самых смешанных групп: в его составе, помимо центральноамериканцев, находятся граждане Кубы, Гаити и стран Африки.

Представители Комиссии по правам человека заявили, что они работают с федеральным правительством над тем, чтобы обеспечить мигрантов продовольствием, жильем и доступом к другим услугам, которые им могут потребоваться (включая кровати, одеяла, душевые). Ожидается, что мигранты будут размещены на спортивном стадионе, который использовался на Олимпийских играх 1968 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного сотрудника национальной безопасности США в Мексике Эдгара Рамиреса, каждый караван мигрантов обходится Мексике в 5 млн долларов.