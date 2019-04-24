ТИКи получат полномочия по пересчёту голосов — Памфилова о КОИБ

Москва, , 13:24 — REGNUM Субъектовые избирательные комиссии получат полномочи, которые позволят им произвести ручной пересчёт голосов в случае подозрения на неисправность КОИБ или других нарушений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

«Мы подготовили поправку по поводу расширения возможности, чтобы не только ЦИК давал команду по поводу пересчёта, но и чтобы оперативно произвести пересчёты могли в субъектовой избирательной комиссии. Это может ускорить процесс», — заявила Памфилова.

В настоящее время такими полномочиями обладает только Центральная избирательная комиссия России, напомнила она.

Это может произойти при целом ряде обстоятельств, в том числе в случае отказа принтеров и сканирующих устройств, если КОИБ не прошёл тестирования и так далее.

«Предполагается предусмотреть, что если в ТИК выявлено расхождение примерно на уровне 15% между числом голосов, поданных за победившего кандидата на участке, оборудованным КОИБ, и числом голосом в целом на территории, то ТИК принимает решение самостоятельного проведения повторного подсчёта голосов по данному избирательному участку», — привела пример Памфилова.