Москва призывает НАТО прекратить военную активность у границ РФ

Москва, , 13:14 — REGNUM Североатлантическому альянсу следует прекратить военную активность у границ России. Такой призыв к странам — членам НАТО сегодня, 24 апреля, на Московской конференции по международной безопасности озвучил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

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По его словам, это является важным условием для снижения напряжённости.

«Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России […] наращивания военного присутствия в Чёрном море», — отметил дипломат.

Также этому будут способствовать и прекращение размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Прибалтики, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море.

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Герасимов также призвал западных партнёров снизить противостояние по линии Россия — НАТО, исходя из тезиса о том, что Россия и Североатлантический Альянс «не рассматривают друг друга как противников».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Российская Федерация негативно относится к усилению активности Североатлантического Альянса в Черноморском регионе и внимательно следит за военным планированием НАТО. По его словам, Москва готова принять необходимые меры для нейтрализации угроз.