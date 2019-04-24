Москва, , 13:08 — REGNUM

Несмотря на то, что законопроект, предусматривающий снижение муниципального фильтра, не сможет вступить в силу к ближайшим выборам высших должностных лиц, в ряде регионов снижение всё-таки произвести будет возможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

«В прессе много пессимистичных заметок, что не успели с фильтром, на этих выборах останемся на том же уровне, что был. Я бы сказала, что не совсем так. Надежда есть. Возможность того, что в ряде регионов этот фильтр будет снижен, остаётся», — указала Памфилова.

Из 16 субъектов РФ, где будут проходить выборы высшего должностного лица, только в четырёх фильтры ниже 5%. Снижение фильтра часто связано с необходимостью существенных корректировок, «поскольку тогда не проходят три четверти округов, они не сосчитаются».

«Мы всё посчитали, и во всех, кроме Санкт-Петербурга, есть возможность, где проходят выборы высшего должностного лица, везде можно сокращать, соответственно, снижать до 5%», — добавила она.