Среда, 24 Апреля 2019 года
13:13:14 МСК

Принц Халил бин Салман обвинил Иран в распространении хаоса

Политика

«Иранский режим продолжает подпитывать сектантство»

Эр-Рияд, 24 апреля 2019, 13:12 — REGNUM  Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халил бин Салман обвинил Иран в распространении хаоса в регионе, сообщает 24 апреля Al Arabia.

«Иранский режим продолжает подпитывать сектантство и неуважение к нормам международного права», — отметил чиновник, выступая на международной конференции по безопасности в Москве.

«Мы должны сделать выбор между тем хаосом, который распространяет Иран и стабильностью безопасного развития в регионе», — добавил принц, не уточнив какое государство он противопоставляет исламской республике.

Напомним, Саудовская Аравия и Иран являются главными противниками в регионе Ближнего Востока. Стороны опосредованно воюют между собой в ряде конфликтов, в частности в Йемене.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Ирана угрожают закрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить