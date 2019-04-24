Эр-Рияд, , 13:12 — REGNUM Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халил бин Салман обвинил Иран в распространении хаоса в регионе, сообщает 24 апреля Al Arabia.

«Иранский режим продолжает подпитывать сектантство и неуважение к нормам международного права», — отметил чиновник, выступая на международной конференции по безопасности в Москве.

«Мы должны сделать выбор между тем хаосом, который распространяет Иран и стабильностью безопасного развития в регионе», — добавил принц, не уточнив какое государство он противопоставляет исламской республике.

Напомним, Саудовская Аравия и Иран являются главными противниками в регионе Ближнего Востока. Стороны опосредованно воюют между собой в ряде конфликтов, в частности в Йемене.

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