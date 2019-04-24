Кумпилов: Адыгея сделает свой вклад в развитие отношений Турции и России

Майкоп, , 12:55 — REGNUM Адыгея намерена внести свой вклад в укрепление и развитие двустороннего сотрудничества России и Турции. Об этом сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российский Федерации в Турции Алексеем Ерховым и торговым представителем РФ в Турецкой Республике Айдаром Гашигуллиным. Встреча состоялась в рамках визита делегации Адыгеи в Турцию 24 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских связей Адыгеи и Турции. Алексей Ерхов и Айдар Гашигуллин заявили о готовности оказать содействие региону в установлении новых контактов и реализации международных проектов в рамках укрепления российско-турецких отношений.

«Сотрудничество России и Турции становится крепче. Для этого лидеры двух стран прикладывают немало усилий. Уверены, что достигнутые договоренности будут способствовать более динамичному развитию отношений и на уровне регионов», — сказал Алексей Ерхов.

Мурат Кумпилов поблагодарил посольство за содействие в организации визита делегации из Адыгеи в Турцию, отметив, что руководство республики готово к укреплению диалога. Он также отметил, что еще одним фактором для развития отношений является многомиллионная адыгская диаспора в Турции.

«Дружеские отношения между нашими странами складывались годами. И сегодня, благодаря мудрой политике лидеров России и Турции, у нас есть возможность вносить свой вклад в укрепление и развитие двустороннего сотрудничества. Для этого мы будем использовать все возможности, в том числе и черкесской диаспоры Турции», — сказал Мурат Кумпилов.

В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимовыгодное сотрудничество должно охватывать различные сферы деятельности, от экономики до культурных и образовательных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры и туризма в Турции и России. Главная задача — познакомить народы двух стран с большим культурным наследием как России, так Турции, пробудить взаимный интерес к его изучению и сохранению. 23 апреля в Турцию прибыла делегация Республики Адыгея, визит продлится четыре дня.

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