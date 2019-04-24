На Украине считают проект закона о государственном языке «карательным»

Киев, , 12:54 — REGNUM Законопроект о государственном языке на Украине является «карательным», он раскалывает Украину и должен быть отменён. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

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«Ни одна правка не прошла, которая доводит его до цивилизованного состояния… этот карательный закон будет отменен после смены парламента, даже если каким-то чудом его «протянут», — сказал политик.

Бойко также отметил, что этот закон ещё больше раскалывает Украину, в то время как в нынешней ситуации стране нужно противоположное — «её нужно объединять».

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Верховная рада приняла в первом чтении в начале октября 2018 года. Как следует из документа, украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины.

Закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников. При этом отмечается, что «статус украинского языка как единственного государственного языка не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».

Добавим, что к рассмотрению законопроекта о государственном языке во втором чтении парламент Украины приступил в конце февраля 2019 года.