В ЦИК отметили рост партийной конкуренции в России

Москва, , 12:53 — REGNUM В России наблюдается рост конкуренции между политическими партиями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

«Последние годы стала набирать обороты партийная конкуренция. Если сравнить участие партий в выборах в 2017 и 2018 годах, то мы видим позитивную динамику. Обратите внимание на выборы в законодательные собрания в регионах: больше чем в два раза увеличилось партийное представительство», — заявила Памфилова.

При этом, по её словам, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция по снижению числа партий, что является положительным трендом.

«Партии-однодневки постепенно, постепенно уходят одна за другой и испускают дух. Это естественный процесс», — указала она.