Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM

«Величайшим достижением» врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова назвал спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров одобрение президентом РФ Владимиром Путиным проекта по созданию паркового и общественного пространства на Петроградской стороне, где ранее планировалось построить «судебный квартал».

Об этом председатель городского парламента заявил 24 апреля, реагируя на критику такого решения со стороны отдельных депутатов.

«Посмотрите, если там будет связь с Петропавловской крепостью, если это будет в комплексе сделано, вы представляете, не только для сотен тысяч жителей Петроградской стороны, а для миллионов петербуржцев какое это будет благо. Это будет величайший проект, я убежден в этом. И то, что Беглову удалось, если это будет реализовано, вы представляете, какой это будет парк для жителей Санкт-Петербурга! Тем более, в центре, тем более, рядом стрелка Васильевского острова», — сказал Вячеслав Макаров.

Он добавил, что Владимир Путин, как истинный петербуржец, почетный гражданин города, подчеркнул важность представленного ему проекта и его одобрил.

«Появится парк, а если, тем более, дадут еще и федеральных денег, это благо для нашего города», — добавил спикер Заксобрания Петербурга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург 23 апреля одобрил предложенную главой города Александром Бегловым идею создания парка и театрально-выставочного центра на месте планировавшегося строительства зданий Верховного суда, судебного департамента и элитной недвижимости. Глава государства не исключил, что парк в Петербурге может оказаться лучше, чем московское «Зарядье».

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