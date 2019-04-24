Половина российских партий пройдут проверку на состоятельность в 2019 году

Москва, , 12:38 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

«На сегодняшний день, по нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждают свою состоятельность, и примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года», — заявила Памфилова.

Она напомнила, что семь лет назад вступили поправки, направленные на повышение политической конкуренции: так, сократилась минимальная численность для формирования партийных организаций была сокращена с 40 тысяч до 500 человек. Кроме того, был увеличен с пяти до семи лет период деятельности, по результатам которого партия должна доказать соответствие ряду критериев.

Эти поправки привели к «оживлённому партийному строительству»: в настоящее время в России существует 61 политическая партия, 32 из них созданы 7 лет назад, которые теперь по закону пройдут проверку в 2019 году.

«Примерно треть подтверждают свою состоятельность, и примерно треть может быть ликвидирована уже к концу года», — добавила она.