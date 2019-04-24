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Советник Трампа: план иммиграционной реформы представят в ближайшее время

Политика

Проблема нелегальной иммиграции стала одной из ключевых для предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года

Вашингтон, 24 апреля 2019, 12:40 — REGNUM  Проект реформы иммиграционного законодательства будет представлен президенту США Дональду Трампу в течении ближайших двух недель. Об этом заявил старший помощник Трампа и его зять Джаред Кушнер в интервью журналу Time 23 апреля.

По его словам, в рамках реформы будут затронуты такие вопросы как обеспечение безопасности на границе, программа для сезонных рабочих-иностранцев сельскохозяйственного сектора и система одобрения долговременной иммиграции.

Напомним, проблема нелегальной иммиграции стала одной из ключевых для предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года. Его стратегия в 2020 году, судя по заявлениям помощников, будет строиться на подчеркивании достигнутых успехов.

Таким образом, успех иммиграционной реформы напрямую связан с успехом Трампа на выборах на второй срок.

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