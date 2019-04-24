Свыше 2,8 тыс. граждан РФ не пустили на Украину с начала 2019 года

Киев, , 12:29 — REGNUM После госпереворота на Украине количество прибывающих в страну граждан России сократилось почти в три раза. Так, если в 2014 году на Украину въезжало почти 15 млн российских граждан, то уже в 2018-м им число составляло всего около 5 млн человек. Такие данные в в студии UATV привёл глава государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал.

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Десятки граждан России не пустили на Украину

«В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2,8 тыс. человек. В прошлом — около 10 тыс. человек», — отметил руководитель погранслужбы.

По его словам, среди тех, кто пересекает границу Украины и России сейчас, в основном, спортсмены, артисты, бизнесмены, люди, у которых здесь живут родственники.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/photos/a.190722851079471/1263043450514067/

Цигикал также отметил, что в период избирательной кампании и президентских выборов ГНСУ работала в усиленном режиме.

«Были задействованы дополнительные наряды, в частности в пунктах пропуска», — отметил Пётр Цигикал.

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Украина сохраняет усиленный контроль за въезжающими гражданами России

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Украина ограничила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Такие мены были приняты в рамках военного положения, введённого в ноябре 2018 года в десяти областях Украины, граничащих с Россией.

О прекращении действия военного положения президент Украины Пётр Порошенко объявил 26 декабря 2018 года. Однако даже после этого ограничения на въезд граждан России на Украину были сохранены.

За время действия военного положения украинские власти отказали во въезде примерно 1650 российским гражданам. Всего же за 2018 год, по информации Госпогранслужбы Украины, въезд в страну был запрещён почти 6,5 тыс. гражданам России.