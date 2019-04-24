МИД РФ: Киев уходит от предметного обсуждения провокации в Чёрном море

Москва, , 12:28 — REGNUM Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Несмотря на подтвержденную с российской стороны готовность к дальнейшим консультациям, украинская делегация заявила о своей незаинтересованности в них», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом Киев уходит от предметного обсуждения ситуации, которая возникла в результате неправомерных действий украинских кораблей по указанию руководства страны, и «продолжает использовать ее в пропагандистских целях».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС незаконно пересекли государственную границу России и вторглись в территориальные воды РФ в Чёрном море. Суда выполняли опасные манёвры вблизи Керченского пролива и не реагировали на законные требования российских пограничников. В результате все три судна были задержаны, а члены экипажей арестованы.