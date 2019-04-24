ЦИК запустит новую систему для отслеживания данных о партиях

Москва, , 12:24 — REGNUM В ЦИК готовят к запуску новый информационный продукт, который позволит в автоматизированном режиме получать полные сведения по партиям в регионах и на местах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

«Мы в ЦИК постоянно ведём системный анализ участия партий в выборах, и сейчас с нашим информационным федеральным центром провели огромную работу по обобщению и анализу сведений по участию партий в выборах», — заявила Памфилова.

«В результате подготовлен уникальный информационный продукт, позволяющий нам в автоматизированном режиме получать полные сведения по каждой партии, которая существует, и по каждому кандидату от партии с момента выдвижения до получения удостоверения об избрании на должность», — подчеркнула она.

По её словам, через две недели — после майских праздников — этот огромный массив данных будет представлен на сайте ЦИК в общий доступ.

«Представлены данные по каждому мандату, полученными партиями за исключением федерального уровня, который не требуют особо анализа: от выборов в субъектах до самого малого сельсовета», — подчеркнула глава ЦИК.

«В какой-то мере сбор информации по партиям вёлся и раньше, но такого многогранного проекта не было никогда», — добавила она.