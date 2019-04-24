Не надо хамить России, тогда и тон будет нормальным: о заявлениях Зеркаль

Киев, , 12:18 — REGNUM Задержание украинских моряков стало следствием проявленного ими по указанию начальства хамства, и если впредь этого хамства представители Украины допускать не будут, то разрешится и проблема, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 апреля, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, Елена Зеркаль заявила, что представители России «кардинально изменили тон разговора» при обсуждении ситуации, связанной с задержанием украинских моряков после их провокации в Керченском проливе. Российские дипломаты, по словам Зеркаль, перешли «от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку».

«Не могу достоверно судить о корректности оценки украинской замминистра «тона разговора» российских представителей по делу о задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских моряках. Сам там не был, а Елена Зеркаль никаких записей, подтверждающих её слова, не приводит.

Точно, однако, могу сказать одно: вся эта история стала результатом хамства, проявленного самими украинскими военнослужащими по указанию своего начальства в российских водах. Украинцы тогда намеренно нарушили все дипломатические приличия, но требуют к себе дипломатичного отношения.

Так что посоветовал бы украинской стороне изменить сам подход к вопросу о проходе их военными судами Керченского пролива (гражданские суда в украинские порты как шли, так и идут должным порядком) и впредь хамства не допускать, и всё будет с этим делом в порядке. И судьба моряков, думаю, решится в этом случае более благополучно, чем в случае новой провокации», — отметил Михаил Демурин.