Массовая казнь в Эр-Рияде: глава МИД Ирана осудил США за молчание

Тегеран, , 12:24 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф осудил молчание администрации президента США Дональда Трампа по поводу казни 37 человек в Саудовской Аравии, об этом он написал 24 апреля на своей странице в Twitter.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также осудил реакцию Вашингтона на убийство журналиста Джамаля Хашогги, которая, с точки зрения дипломата, была слишком мягкой.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 апреля в Саудовской Аравии казнили 37 человек, преимущественно шиитов. Двое из казненных были выставлены на всеобщее обозрение, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны правозащитных организаций.

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