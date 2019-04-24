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Массовая казнь в Эр-Рияде: глава МИД Ирана осудил США за молчание

Политика

Политика двойных стандартов в действии

Тегеран, 24 апреля 2019, 12:24 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф осудил молчание администрации президента США Дональда Трампа по поводу казни 37 человек в Саудовской Аравии, об этом он написал 24 апреля на своей странице в Twitter.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также осудил реакцию Вашингтона на убийство журналиста Джамаля Хашогги, которая, с точки зрения дипломата, была слишком мягкой.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 апреля в Саудовской Аравии казнили 37 человек, преимущественно шиитов. Двое из казненных были выставлены на всеобщее обозрение, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны правозащитных организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заставляет мировых лидеров определиться в отношении Ирана

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Противостояние Ирана и США
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