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Токаев призвал предпринимателей Венгрии наращивать активность в Казахстане

Политика

24 апреля состоялись переговоры между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 12:14 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал предпринимателей Венгрии наращивать деловую активность в республике. Об этом глава государства заявил 24 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев также рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана и финансовых инструментах, создающих благоприятный инвестиционный климат. Президент добавил, что авиарейс между столицами двух стран пользуется в Казахстане большой популярностью.

Отметим, по итогам 2018 года товарооборот между Венгрией и Казахстаном составил $139,2 млн, в том числе казахстанский экспорт — $26,2 млн, импорт из Венгрии — $113 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев: Венгрия остается основным партнером Казахстана в Центральной Европе

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Политическая жизнь Казахстана
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