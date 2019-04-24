Токаев призвал предпринимателей Венгрии наращивать активность в Казахстане

Нур-Султан, , 12:14 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал предпринимателей Венгрии наращивать деловую активность в республике. Об этом глава государства заявил 24 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев также рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана и финансовых инструментах, создающих благоприятный инвестиционный климат. Президент добавил, что авиарейс между столицами двух стран пользуется в Казахстане большой популярностью.

Отметим, по итогам 2018 года товарооборот между Венгрией и Казахстаном составил $139,2 млн, в том числе казахстанский экспорт — $26,2 млн, импорт из Венгрии — $113 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев: Венгрия остается основным партнером Казахстана в Центральной Европе