Советник Трампа: план по Ближнему Востоку огласят после месяца Рамадан

Вашингтон, , 12:17 — REGNUM План администрации США по ближневосточному урегулированию будет опубликован после месяца Рамадан. Об этом заявил старший помощник президента США и его зять Джаред Кушнер в интервью журналу Time 23 апреля.

Будучи вовлечен в переговоры США с Израилем, Саудовской Аравией и другими странами Ближнего востока, Кушнер является одним из соавторов плана по разрешению длящего десятилетиями конфликта.

Он отказался обсуждать детали этого предложения, однако отметил, что оно будет содержать «всеобъемлющее видение» мира, а также потребует «сложных компромиссов» от обеих сторон.

Напомним, разрешение арабо-израильского конфликта входит в список основных задач администрации Дональда Трампа на внешнеполитическом поле, наравне с «усмирением» Ирана и урегулированием отношений с КНДР. Белый дом пытается одновременно поддерживать дружественные и союзнические отношения с консервативным правительством премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Израиле, и с режимом наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Саудовской Аравии.