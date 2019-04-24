Лавров отметил особую роль ФРГ и Франции в реализации Минских соглашений

Москва, , 11:59 — REGNUM Германии и Франции предстоит сыграть важную роль и не допустить пересмотра Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сегодня, 24 апреля, на открытии Московской международной конференции по безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

«Украина оказалась втянутой в братоубийственное противостояние и стала источником крупной региональной нестабильности», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва рассчитывает на то, что новое руководство Украины будет «в полной мере» способствовать преодолению кризиса в стране, «путём неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата».

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«Германии и Франции предстоит сыграть важную роль с целью не допустить попыток ревизии одобренных Советом безопасности минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе», — российский министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта в Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документы предусматривают прекращение огня на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также работу над деэскалацией вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, заявил о намерении «перезагрузить» минский формат переговоров. Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня» в Донбассе.