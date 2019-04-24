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Посол Египта надеется на улучшение торговых связей с Индонезией

Политика

Бизнесмены из Египта встретятся с представителями Торгово-промышленной палаты Индонезии 24 апреля

Джакарта, 24 апреля 2019, 12:05 — REGNUM  Посол Египта в Индонезии Ахмед Амр Ахмед Моавад выразил оптимизм по поводу того, что торговые отношения между Индонезией и Египтом продолжат расти, сообщает Antaranews.

«Фактически 24 апреля представители деловых кругов Египта встретятся с представителями Торгово-промышленной палаты Индонезии. Я верю, что эта встреча улучшит двусторонние торговые отношения», — заявил посол.

Известно, что стороны обсудят различные взаимовыгодные пути для развития бизнеса.

Согласно данным министерства торговли Индонезии, общий объем торговли между Индонезией и Египтом в период с января по февраль 2019 года достиг 213,42 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Египте Хельми Фаузи заявил, что Индонезия рассматривает Египет в качестве стратегического центра для расширения торговых связей между Северной и Южной Африкой.

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