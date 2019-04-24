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Токаев: Венгрия остается основным партнером Казахстана в Центральной Европе

Политика

Переговоры между сторонами посвящены пятилетию стратегического партнерства между странами

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 12:04 — REGNUM  Венгрия является основным партнером Казахстана в Восточной и Центральной Европе, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает агентство «Казинформ».

Казахстанский лидер считает, что визит Орбана в Нур-Султан является новым шагом в развитии казахстанско-венгерских отношений. Токаев добавил, что переговоры между сторонами посвящены пятилетию стратегического партнерства между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля с официальным визитом в Нур-Султан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во время переговоров на высшем уровне стороны определили основные направления сотрудничества в торгово-экономической, политической и культурной сферах.

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Политическая жизнь Казахстана
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