Потенциальный новый спикер Госсовета Татарии заявился на праймериз

Казань, , 11:45 — REGNUM В праймериз «Единой России» помимо мэра Казани Ильсура Метшина примет участие вице-премьер республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов, которого прочат на место спикера в новом созыве Госсовета. Выборы 50 из 100 депутатов пройдут по партийным спискам, предварительное голосование единороссов намечено на 26 мая, а Госсовет жители республики выберут 8 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на участие в праймериз уже заявились глава Казани Ильсур Метшин и глава Зеленодольска Александр Тыгин, но оба не планируют покидать кресла градоначальников, выступая лишь как поддержка избирательной кампании. Метшин назвал предварительные выборы очередной возможностью для диалога с жителями. Голос Казанского кремля Лилия Галимова в комментариях СМИ заявила, что выдвижение глав — это их личная инициатива, республиканские власти не обязывали их к этому.

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Основная интрига в предстоящих выборах — это кандидатура председателя Госсовета. Действующий спикер Фарид Мухаметшин, которому 22 мая исполняется 72 года, пока официально не подтверждал своего участия в качестве кандидата, и вот уже полгода как среди потенциальных первых лиц законодательной власти Татарии называют действующего министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова. В 2016 году министр также как и глава региона Рустам Минниханов участвовали в праймериз перед выборами в Госдуму, но оба отказались от мандатов.

Среди конкурентов Ахметова на должность спикера называют и действующего заместителя Мухаметшина — Юрия Камалтынова.

«Главный фаворит в гонке за кресло спикера регионального парламента — Марат Ахметов, нынешний министр сельского хозяйства РТ. В 2016 году Ахметов был одним из лидеров регионального списка «ЕдРа». О его вице-спикерстве в Госдуме 7-го созыва, в Татарстане говорили, как о свершившемся факте. Однако после выборов все поменялось, — писал в январе 2019 года телеграм-канал портала Inkazan. — Когда стало понятно, что кресла зама Володина Ахметову не видать, татарстанские политики робко заговорили о председательстве в комитете по сельскому хозяйству. Но и тут республика потерпела поражение. Ахметов отказался от мандата депутата Госдумы и остался министром сельского хозяйства в РТ. Спустя 3 года Ахметов рассчитывает еще раз попробовать уйти в законодательную власть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марат Ахметов в 1991 — 1999 годы был главой администрации Балтасинского райсовета, а с мая 1999 года возглавляет сельскохозяйственное министерство. По итогам 2017 года, доход министра составлял 4,287 млн рублей.