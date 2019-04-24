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Москва надеется на выполнение Зеленским Минских соглашений — МИД РФ

Политика

В Москве надеются, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере

Москва, 24 апреля 2019, 11:44 — REGNUM  Россия надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской международной конференции по безопасности.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путём неукоснительного выполнения минского комплекса мер», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что он выступит против предоставления Донбассу особого статуса, а также подчеркнул, что закон об амнистии для ополченцев Донбасса он не подпишет.

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МИД России
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