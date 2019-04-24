Бердск, Новосибирская область, , 11:42 — REGNUM

В городе Бердске Новосибирской области в отношении генерального директора ООО «Росстрой» и и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в период с 2017 по 2018 год гендиректор «Росстроя» и замдиректора «УКСа» «по созданной преступной схеме похитили более 5 млн рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в Бердске».

«Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области. В настоящее время фигуранты дела задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в марте 2019 года стало известно, что в Бердске увольняется начальник управления капитального строительства администрации города Алексей Егошин. Исполняющим обязанности был назначен заместитель директора УКС Юрий Бекетов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в управлении капитального строительства (УКС) мэрии Новосибирска прошли следственные действия. В мэрии Новосибирска заявили, что они связаны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «Сибэко».

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